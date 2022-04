“Fa rimpiangere Simona Ventura”: ex naufraga stronca Ilary Blasi all’Isola, ecco perché

Simona Ventura meglio di Ilary Blasi alla conduzione dell’Isola dei Famosi? Un’ex naufraga interviene e dice la sua, stroncando l’attuale conduttrice del reality. Mentre gli ascolti dell’Isola migliorano, l’Azienda ha pensato bene di prolungarlo facendo diventare l’attuale edizione la più lunga di sempre.

Arianna David stronca Ilary Blasi e rimpiange Simona Ventura

Nonostante i buoni ascolti, merito dei naufraghi, degli opinionisti ma naturalmente anche di Ilary Blasi, c’è chi avanza pesanti critiche nei suoi confronti. Addirittura richiama in causa la conduzione di Simona Ventura, rimpiangendola.

Lei è Arianna David, ex Miss Italia 1993 ed ex naufraga nel 2012, che intervistata dal settimanale Nuovo Tv ha letteralmente stroncato la moglie di Francesco Totti:

Ilary Blasi? Troppo blanda. Fa rimpiangere Simona Ventura, che sapeva far emergere le storie dei naufraghi.

Non solo, ad essere bocciati anche parte dei naufraghi stessi, ‘rei’ a suo dire di non essere poi così famosi: “Si credono chissà che ma non li conosce nessuno”, ha sentenziato.

La David ha poi svelato di fare il tifo per Lory Del Santo, definendola una donna straordinaria e per Nicolas Vaporidis, spesso al centro di svariate liti.