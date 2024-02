Simona Tagli si è apertamente schierata dalla parte di Beatrice Luzzi. La showgirl, infatti, era entrata nella Casa con molti dubbi sull’attrice ma, una volta fatto il suo ingresso, si è inevitabilmente innamorata del carattere della rossa.

Dopo le continue accuse di Perla, Anita e Giuseppe, proprio Simona Tagli ha nuovamente spiegato per quale motivo sostiene Beatrice Luzzi e cosa infastidisce veramente i concorrenti del Grande Fratello:

Qui c’è un uno contro tutti. Quello che vedo è questo… mi ero fatta un’idea di Beatrice che è cambiata dopo che sono entrata nella Casa.

A me ha dato molto fastidio che Perla dice a Beatrice di essere aggressiva ma lei sicuramente non è di meno… Hanno portato verso di loro Vittorio senza sostenerlo fino in fondo, Bea invece non lo ha mai votato e lo ha sempre aiutato.

Io mi sento di stare vicino ad una Donna con i controcoglion*. Qui c’è una persona che brilla di luce propria, e gli altri che brillano di luce riflessa, e che vanno in luce solo quando attaccano.

Beatrice ha un lutto, è ritornata nella casa per tanti motivi più uno… vogliamo stargli vicino o vogliamo proprio andargli addosso perché a voi ha dato fastidio che sia rientrata nella casa?