Nuovo appuntamento con i sondaggi del Grande Fratello sul concorrente meno votato tra quelli in nomination: chi rischia stasera tra Simona Tagli, Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi, Federico Massaro e Massimiliano Varrese? Cresce l’attesa in vista della 44esima puntata in programma per questa sera, 14 marzo. E nel frattempo, vediamo quali sono i risultati dei maggiori sondaggi online relativi ai cinque protagonisti dell’ultimo televoto.

Grande Fratello sondaggi: chi salvare?

Nell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì sera, i concorrenti si sono espressi tramite lo strumento delle nomination decretando i nomi da mandare al televoto. Al termine delle votazioni, sono cinque i concorrenti in sfida: Simona Tagli, Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi, Federico Massaro e Massimiliano Varrese.

Iniziamo con il nostro sondaggio: CLICCA QUI per votare!

Proseguiamo con i risultati del sondaggio ospitato da Reality House:

Ecco invece i risultati di Grande Fratello Forum sul meno votato:

Ed ecco i risultati dei sondaggi presenti sul sito delle colleghe Isa&Chia:

Ad avere la peggio potrebbe essere uno tra Anita Olivieri e Federico Massaro: cosa ne pensate?

