Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si sposano? Come spesso accade da un po’ di anni a questa parte, ecco che torna il gossip sulle presunte nozze imminenti tra la conduttrice di Verissimo ed il numero uno di Mediaset. Ma cosa ci sarebbe di vero questa volta?

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi verso il matrimonio?

A puntare l’accento sul presunto matrimonio vicino tra Toffanin e Berlusconi è stato il settimanale Vero che, nell’ultimo numero, ha dedicato la copertina alla coppia con un titolo alquanto eloquente.

Secondo il noto giornale di gossip, le nozze sarebbero dietro l’angolo e a tal proposito ha titolato: “Pier Silvio e Silvia: no al trash del GF Vip, sì al nostro matrimonio”. Ma cosa c’entra il Grande Fratello Vip con le loro presunte nozze?

Di recente Pier Silvio Berlusconi si sarebbe espresso in maniera piuttosto critica nei confronti del reality condotto da Alfonso Signorini e prossimo a chiudere i battenti sulla sua settima edizione. Da qui il cambio di rotta dell’ultimo mese con squalifiche inaspettate e una maggiore sobrietà, a partire dai look.

In riferimento al loro possibile matrimonio, la padrona di casa di Verissimo non ha mai nascosto il suo desiderio di convolare a nozze, ma giustamente resta in attesa della famosa proposta. Anche di recente, ospite di Pio e Amedeo, incalzata dal duo comico sull’argomento, Silvia Toffanin ha ribadito di essere in attesa del primo passo da parte del compagno.

Nozze a parte, la relazione tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi procede a gonfie vele, ma dopo la nascita dei loro figli, i fiori d’arancio potrebbero rappresentare il coronamento del loro amore.