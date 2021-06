Silvia Toffanin verso la domenica pomeriggio di Canale 5? Questa l’indiscrezione lanciata da Davide Maggio. Barbara d’Urso, quindi, dopo aver perso definitivamente Live, si appresta anche a cedere la giornata del dì di festa.

Per la conduttrice di Verissimo, sembra arrivata l’ora di uscire dalla comfort zone del salotto prefestivo per cimentarsi con una nuova sfida. Consapevoli dell’impervio terreno e del rischio che un “nuovo programma” comporta, a Mediaset starebbero lavorando per trovare un degno traino a Silvia Toffanin.

DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che Silvia Toffanin è in predicato di prendere possesso della nuova domenica pomeriggio.

Quella famosa seconda parte che sarebbe dovuta finire nuovamente tra le mani di Barbara d’Urso.

Dopo i risultati deludenti della scorsa stagione, Lady Cologno è stata ridimensionata in virtù di nuovi format e ad appannaggio di volti meno criticati.

Del resto, Silvia Toffanin è particolarmente amata dal pubblico della rete che ha sempre avuto la speranza di poterla vedere anche in altri progetti.

È più di un mese che leggo notizie nei vari blog televisivi che danno per certo una produzione targata Fascino la domenica pomeriggio su Canale5 ma so per certo che non è vero… la domanda sorge spontanea perché? A chi giova tutto questo? Tutte ‘ste fake news?