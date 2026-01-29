Silvia Toffanin co-conduttrice a Sanremo 2026? Conti risponde

Le voci su una possibile presenza di Silvia Toffanin a Sanremo 2026 hanno iniziato a circolare dopo l’annuncio dell’ospitata di Carlo Conti a Verissimo, alimentando curiosità e supposizioni tra addetti ai lavori e pubblico. L’idea di vedere la padrona di casa del talk di Canale 5 sul palco dell’Ariston, accanto al direttore artistico del Festival, ha acceso immediatamente il dibattito.

A fare chiarezza è stato lo stesso Carlo Conti, intervenuto durante una puntata di “La Pennicanza”, il programma radiofonico di Fiorello. Nel corso della chiacchierata, lo showman ha scherzato sull’attenzione che in Rai potrebbe suscitare la presenza di Conti in un programma Mediaset, spingendosi poi a chiedergli apertamente se dietro l’invito a Verissimo si nascondesse un futuro coinvolgimento di Silvia Toffanin a Sanremo.

Il conduttore ha inizialmente accolto la battuta con una risata, ma subito dopo ha voluto mettere fine alle speculazioni. Secondo Conti, l’ospitata da Silvia Toffanin non ha alcun legame con il Festival e non anticipa nessun annuncio sui co-conduttori della prossima edizione. “Vado ospite da Silvia Toffanin. Lo so che state facendo delle illazioni, ma non c’entra niente con Sanremo. A te lo direi, perché tu, se sai una cosa, non la dici a nessuno”, ha spiegato, rivolgendosi ironicamente a Fiorello.

Le parole del direttore artistico sembrano quindi chiudere la porta all’ipotesi di vedere la Toffanin all’Ariston nel ruolo di co-conduttrice. Nonostante la stima professionale tra i due, almeno per ora non sarebbe nei piani del Festival coinvolgerla in una delle cinque serate in programma dal 24 al 28 febbraio.

Per il momento, dunque, Sanremo 2026 resta avvolto dal riserbo sul cast che affiancherà Carlo Conti, mentre l’ospitata a Verissimo si conferma come un semplice incontro televisivo, privo di collegamenti con la kermesse canora più attesa dell’anno.