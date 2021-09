Silvia Toffanin in onda anche di domenica: Barbara d’Urso commenta

Come ben sapete la domenica di Barbara d’Urso è stata sostituita da Anna Tatangelo con Scene da un matrimonio (che slitta di due settimane lasciando il posto ad Amici 21) e Silvia Toffanin con Verissimo.

Proprio ieri, prima della fine di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha fatto il suo personale in bocca al lupo a Silvia Toffanin per questa sua nuova avventura televisiva anche di domenica:

Io voglio ricordarvi che da Sabato torna Verissimo. Sarà in onda anche di domenica, dopo Amici, e quindi in bocca al lupo col cuore da parte mia a Silvia Toffanin che sapete è alla guida di questo programma.

Recentemente Silvia, intervistata dal mio adorato Giuseppe Candela via FQMagazine, ha parlato di Barbara d’Urso, dedicandole parole di stima:

Quando ho ereditato Verissimo era stato condotto da Cristina Parodi, Paola Perego e anche da Brindisi e Corbi. Anche lì c’è stato il paragone, a me però non piacciono perché mettono le persone in competizione. Noi facciamo il nostro mestiere, Mediaset mi ha chiesto questo nuovo impegno e ognuno ha un suo stile, un suo modo di fare tv. Barbara è una superprofessionista, fa questo lavoro anche da più anni di me, non c’è competizione.