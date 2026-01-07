Signorini, come sta oggi e perché ha lasciato la tv

Alfonso Signorini ha deciso di fare un passo indietro dalla televisione in seguito alle polemiche e alle accuse emerse nel cosiddetto caso Medugno. A chiarire le ragioni della sua scelta è stata la sua legale, Daniela Missaglia, che in un’intervista ha spiegato come il conduttore stia vivendo questo momento delicato sia sul piano professionale che personale.

La scelta di fermarsi: il peso dell’esposizione mediatica

Secondo quanto riferito dall’avvocata, l’autosospensione da Mediaset non sarebbe legata a valutazioni giudiziarie immediate, ma alla difficoltà di continuare a lavorare sotto una pressione mediatica costante. Signorini si sarebbe trovato travolto da un’ondata di attenzione e commenti che rendevano complicato affrontare serenamente gli impegni televisivi.

Missaglia ha sottolineato come la decisione sia maturata per tutelare se stesso in un contesto segnato da una forte esposizione pubblica, definendo “umano” il bisogno di fermarsi quando l’immagine personale e professionale viene messa in discussione in modo così invasivo. Il danno alla reputazione, a suo dire, è rilevante, mentre l’impatto emotivo rischia di lasciare segni profondi.

Le accuse e l’indagine in corso

Il nome di Signorini è finito al centro dell’attenzione dopo le accuse di Antonio Medugno, inizialmente rilanciate dal programma Falsissimo di Fabrizio Corona e successivamente sfociate in una denuncia formale. Il conduttore risulta indagato per violenza sessuale ed estorsione, accuse che lui respinge.

Dal punto di vista legale, l’avvocata ha spiegato che il suo assistito si mostra tranquillo e fiducioso rispetto allo sviluppo dell’inchiesta. La serenità sul fronte giudiziario, però, non coincide con lo stato d’animo legato alle conseguenze mediatiche del caso.

Come sta oggi Alfonso Signorini

Se sul piano penale Signorini si dice fiducioso, ciò che più lo colpisce è l’impatto dell’opinione pubblica e la cosiddetta “gogna mediatica”. Proprio per questo, almeno nell’immediato, proseguire il lavoro in televisione appare impraticabile. Parallelamente, il suo team legale si sta muovendo per chiedere alle piattaforme online di limitare la diffusione dei contenuti legati a Falsissimo, ritenuti lesivi della sua immagine.

Nonostante lo stop alla tv, Signorini resta comunque alla guida di *Chi* come direttore editoriale, segno di una volontà di non abbandonare del tutto l’attività professionale, pur scegliendo una presenza più defilata in questa fase complessa.