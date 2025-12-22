Il caso Signorini arriva al Tg1: cos’è emerso

Il “caso Signorini” approda al Tg1 e diventa cronaca nazionale

La vicenda che coinvolge Alfonso Signorini ha ormai superato i confini del gossip, trasformandosi in un vero e proprio caso di cronaca. A dimostrarlo è il servizio andato in onda sul Tg1, che ha dedicato spazio agli sviluppi giudiziari dell’inchiesta.

Nel servizio del telegiornale di Rai1, il giornalista spiega:

“Caricare in rete quelle chat, foto e video, per la Procura di Milano, potrebbe essere reato. Fabrizio Corona è indagato per diffusione di materiale s3ssualmente esplicito. Si tratta di contenuti riferibili ad Alfonso Signorini, direttore di Chi e conduttore televisivo. Sono stati mostrati durante l’ultima puntata del format online Falsissimo, in cui Corona racconta di un ‘sistema Signorini’ basato su favori intimi per entrare nel mondo dello spettacolo. Accuse che il conduttore ha respinto, presentando querela”.

Il servizio prosegue chiarendo le conseguenze investigative:

“Sono quindi scattate le perquisizioni nell’abitazione milanese di Corona, negli studi in cui viene realizzato il suo programma e nelle sedi della società di comunicazione e marketing”.

La posizione della difesa di Fabrizio Corona

Nel servizio del Tg1 non compaiono dichiarazioni dirette né di Alfonso Signorini né di Fabrizio Corona. A parlare è invece Ivano Chiesa, avvocato di Corona, che ha fatto sapere che il suo assistito ha manifestato la volontà di essere ascoltato dagli inquirenti.

“Corona ha consegnato spontaneamente e immediatamente alla Polizia Giudiziaria tutto il materiale in suo possesso relativo a questa vicenda. Inoltre ha chiesto, tramite me, al pubblico ministero dottor Gobbis di essere interrogato al più presto”.

In arrivo il secondo capitolo del caso

Intanto, come annunciato, è prevista per questa sera la pubblicazione del secondo capitolo del caso Signorini. Fabrizio Corona ha anticipato i contenuti della nuova puntata del suo format online:

“Vedrete l’intervista fatta ad Antonio Medugno, che ci ha raccontato di come è stato vittima da parte del giornalista e conduttore del Grande Fratello. Questo e molto altro, tra cui testimonianze clamorose nuove, altre chat, degli audio, e altre fotografie forti”.

Proprio su questa intervista è intervenuto nuovamente l’avvocato Ivano Chiesa, sottolineando l’impossibilità di una censura preventiva:

“Un’intervista è un’intervista. C’è qualcuno che può impedire a qualcun altro di pubblicare un’intervista? Tra l’altro, l’intervista contiene dichiarazioni di grande interesse”.