Signorini svela il motivo del suo silenzio, la confessione

Alfonso Signorini rompe il silenzio e spiega, per la prima volta, le ragioni della sua scelta di non intervenire pubblicamente nelle settimane in cui il suo nome è stato al centro di un caso mediatico di grande risonanza. Il conduttore e giornalista, travolto dalle accuse emerse nel programma Falsissimo di Fabrizio Corona, ha affidato le sue riflessioni alle pagine del settimanale Chi, chiarendo il senso di un silenzio che molti hanno interpretato come una fuga.

Negli ultimi tempi, Signorini è stato chiamato in causa in relazione alle presunte violenze ed estorsioni denunciate da Antonio Medugno, ex aspirante concorrente del Grande Fratello, che ha raccontato pubblicamente presunti scambi di messaggi e incontri avvenuti durante il periodo dei provini. Mentre Medugno esponeva la propria versione dei fatti, il conduttore ha scelto di non replicare, lasciando spazio alle comunicazioni dei suoi avvocati e autosospendendosi in via cautelativa dai suoi impegni con Mediaset.

Nel nuovo numero di Chi, però, Signorini spiega il significato profondo di questa decisione. “Il silenzio non è debolezza. È forza trattenuta. È il contrario della reazione istintiva, del commento di pancia, della frase buttata lì ‘perché qualcosa bisogna pur dire’”, scrive. Per il conduttore, tacere non significa sottrarsi, ma prendersi il tempo necessario per osservare e capire se valga davvero la pena entrare nel confronto pubblico, e soprattutto con chi.

Secondo Signorini, il silenzio è anche una forma di scelta consapevole: “Il silenzio è tempo che prende forma. (…) Tacere, invece, è scegliere. Scegliere chi merita una risposta, chi un confronto, chi un dialogo vero. Tutti gli altri ricevono ciò che forse è più onesto: il nulla”. Un concetto che si inserisce in una riflessione più ampia sul valore del limite e sulla distinzione tra sfera pubblica e privata.

Il giornalista sottolinea come, in un’epoca dominata dalla sovraesposizione e dalla necessità di commentare tutto, il silenzio sia diventato quasi un privilegio. “In un’epoca in cui la chiacchiera è diventata moneta corrente, il silenzio è tornato a essere un bene raro. Prezioso. Quasi lussuoso”, scrive, aggiungendo che la verità non ha bisogno di essere urlata per esistere e non si presta a ricostruzioni affrettate o a processi sommari. “C’è un equivoco diffuso: si crede che il silenzio nasconda. In realtà, spesso, rivela. (…) La verità ha bisogno di tempo. E spesso di silenzio. (…) E un silenzio scelto può fare molto più rumore di qualsiasi urlo”.

Nel frattempo, proprio nelle ultime ore, Alfonso Signorini è stato ascoltato in Procura dopo la denuncia presentata da Medugno, che lo accusa di violenza sessuale ed estorsione. Durante l’audizione, il conduttore ha respinto ogni addebito, negando qualsiasi forma di violenza e fornendo ai magistrati la propria versione dei fatti in merito al rapporto con il modello prima del suo ingresso nel Grande Fratello nel 2022. Signorini ha ribadito la correttezza e la professionalità del suo comportamento, affidando ora agli sviluppi giudiziari il compito di fare chiarezza sulla vicenda.