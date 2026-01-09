Signorini rompe il silenzio su Medugno e usa parole forti..

Alfonso Signorini davanti ai giudici: “Accuse infondate, Corona sta orchestrando tutto. Medugno? Cerca visibilità”

Alfonso Signorini rompe il silenzio nelle aule di tribunale e respinge punto per punto le accuse nate dallo scandalo mediatico innescato da Fabrizio Corona attraverso le puntate di Falsissimo e dalla denuncia presentata da Antonio Medugno per presunta violenza sessuale ed estorsione. Il giornalista nega con decisione qualsiasi forma di ricatto o favoritismo legato all’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, smentendo l’esistenza di un presunto “sistema Signorini”.

Nella mattinata di ieri, dopo aver scelto di autosospendersi da Mediaset, Signorini si è presentato spontaneamente in Tribunale. È rimasto per circa quattro ore con i suoi legali, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, chiedendo di essere ascoltato direttamente dai magistrati. L’interrogatorio si è svolto alla presenza dei pubblici ministeri, del procuratore Marcello Viola e degli investigatori della Squadra Mobile.

Ancora direttore editoriale di Chi, Signorini ha rilasciato dichiarazioni spontanee e ha risposto a tutte le domande con l’intento – ha spiegato – di chiarire ogni aspetto della vicenda e fornire una ricostruzione alternativa rispetto a quella emersa sui media.

Durante l’audizione, un concetto è stato ribadito più volte: “Non ho mai commesso alcuna violenza né estorsione”. Il conduttore ha negato fermamente le accuse mosse da Medugno, riconoscendo soltanto contatti professionali risalenti nel tempo, ma escludendo qualsiasi collegamento con agevolazioni o scorciatoie per partecipare al reality. Secondo Signorini, le decisioni sul casting del GF Vip non dipendevano da una singola persona, ma da un gruppo di lavoro.

I suoi avvocati, nei giorni precedenti, avevano già avviato una diffida nei confronti delle principali piattaforme online per limitare la diffusione dei contenuti di Falsissimo, ritenuti gravemente lesivi per la reputazione del loro assistito. Davanti ai pm, Signorini ha parlato apertamente di una campagna diffamatoria organizzata, accusando Corona di volerlo colpire deliberatamente: una strategia, a suo dire, finalizzata a distruggerne l’immagine pubblica.

Quanto alla denuncia di Medugno, la posizione del giornalista è netta. Lo ha definito un “personaggio particolare”, lasciando intendere che l’iniziativa giudiziaria possa essere motivata più dal desiderio di esposizione mediatica che da reali fatti.

Al momento, in Procura non risultano altre denunce collegate al caso, nonostante alcune dichiarazioni rilasciate a fine 2025 da Gianluca Costantino, ex concorrente del GF, che aveva parlato della possibilità di rivolgersi alla magistratura.