Matthias, fratello minore di Giaele De Donà, ha fatto il punto della situazione sul “caso” di Antonella Fiordelisi svelando cosa avrebbe voluto dire alla sorella durante il suo intervento al Grande Fratello Vip (ma non ha potuto).

Stavo guardando sui social come al mio solito, ed ho riscontrato, e mi dispiace perché questa cosa l’avrei voluta dire a mia sorella soltanto che il mitico Alfonso mi ha voluto fermare prima, che le persone false ed incoerenti, seppur possono servire al programma per dinamiche, perché na Antonella è fondamentale per questo GF Vip.

Il su carattere è lanciare frecciatine inutili, smerd*re gli altri, mettere in bocca parole che nessuno ha detto o per la minima cosa creare polemiche e discussioni solo per cercare di emergere un attimo e per cosa? Conquistare l’episodio e il posto in puntata? Una cosa ridicola, assolutamente. Come è ridicolo che lei abbia vinto il telefono quando l’hashtag #FuoriAntonella è in tendenza da due settimane.