I Vipponi rimasti nella Casa del GF Vip, a pochi giorni dalla finale di lunedì, stanno sperimentando un periodi di down emotivo. E’ un sentimento di nostalgia mista a paura ad aver preso il sopravvento tra i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini.

Ciascun Vippone nell’ultimo daytime del GF Vip ha riferito il proprio stato d’animo. Oriana ha ammesso di non essersi mai aspettata di arrivare fino in finale.

Nel corso del daytime del GF Vip abbiamo assistito poi alla telefonata a sorpresa di Alfonso Signorini che ha voluto parlare con i finalisti. In occasione dell’ultimo weekend nella Casa, il conduttore ha invitato i Vipponi a godersela in vista della grande festa di lunedì.

Dopo aver salutato tutti i Vipponi, Signorini ha voluto parlare da solo con Tavassi, rimasto in confessionale:

Allora, approfitto di questa cosa anche per fare due chiacchiere brevissime con te per dirti questa cosa importante. L’altra sera, quando hai litigato con Micol, che stavate in una situazione di intimità… In quel frangente ti sei lasciato andare ad una serie ripetuta di parole che noi abbiamo più volte detto che non si devono fare. Neanche in una situazione di intimità come quella, paragonabile alla telefonata tra due fidanzati al telefono…