Signorini interviene dopo il Tapiro a Striscia la Notizia e chiarisce: perché Lorenzo non sarà (mai) squalificato

Dopo l’intervista a Striscia la Notizia, Alfonso Signorini ha sentito la necessità di chiarire le sue affermazioni attraverso il suo profilo Instagram. In due post, il conduttore ha sottolineato che, nonostante le sue opinioni personali, le decisioni prese all’interno del Grande Fratello devono rispettare il regolamento ufficiale del programma.

Signorini fa chiarezza dopo l’intervista a Striscia

Signorini, riascoltando le sue dichiarazioni, ha ritenuto necessario fare chiarezza, ed ha spiegato anche il motivo per il quale Lorenzo non sarebbe stato squalificato. Alla luce delle sue parole, è chiaro che Spolverato non sarà mai messo alla porta (rossa), dal momento che di atteggiamenti gravi ne ha adottati molti, senza tuttavia che venisse mai realmente punito.

Ma ecco le parole del padrone di casa del Grande Fratello:

Ci tengo a precisare alcune cose che ho detto a Striscia la notizia. Sono stato colto di sorpresa e, riascoltandomi, desidero chiarire meglio il mio pensiero. Il Grande Fratello è un gioco. Un gioco con delle regole, sia all’interno della Casa che nel Televoto. Regole che Endemol Shine Italy, che produce il programma, sottopone a doverosi controlli. Io firmo il programma come autore e, al di là delle mie opinioni personali posso affermare che Lorenzo, pur essendo protagonista di alcuni episodi oggettivamente poco piacevoli, in base al regolamento non ha fatto nulla che giustifichi l’eliminazione.

Signorini ha inoltre ribadito l’importanza di seguire un processo decisionale chiaro e trasparente, nell’interesse del gioco e del pubblico, evidenziando che un reality show come il Grande Fratello è basato su regole precise sia all’interno della Casa che nel sistema di televoto.

In un secondo post Instagram, tornando sul caso Lorenzo Spolverato ha aggiunto:

Se così fosse stato sarebbero stati presi dei provvedimenti. D’altronde un reality è un reality. Ritengo quindi importante ribadire che ogni decisione segue un processo chiaro e trasparente, nell’interesse del gioco e del pubblico.

