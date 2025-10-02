Signorini ritorna a parlare di Giulia De Lellis: “Quell’ignoranza..”

A distanza di anni, Alfonso Signorini è tornato a parlare di uno dei momenti più controversi del Grande Fratello Vip 2: lo scontro con Giulia De Lellis (l’influencer sta per partorire a breve) in merito ad alcune frasi da lei pronunciate all’interno della Casa, che provocarono grande indignazione sia tra i telespettatori che tra gli addetti ai lavori. Parliamo della frase: ‘Se un gay o un drogato si attacca alla mia sigaretta e al mio drink io non lo finisco’.

Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il conduttore ha ricordato con fermezza quanto accaduto in diretta, quando prese le distanze dalle parole dell’ex concorrente e decise di intervenire pubblicamente per sottolineare la gravità di quanto detto.

“Mi arrabbiai tantissimo”

“Giulia De Lellis disse: ‘Se un gay o un drogato si attacca alla mia sigaretta e al mio drink io non lo finisco’, ha ricordato la giornalista Elvira serra. La risposta di Signorini: “E io mi arrabbiai moltissimo. Quella ignoranza non può più essere tollerata.”

Signorini, che all’epoca ricopriva il ruolo di opinionista del programma condotto da Ilary Blasi, non nascose mai il suo dissenso per quelle affermazioni, definite offensive e inaccettabili. La sua reazione fu immediata e accesa, segnando uno dei momenti più tesi di quella edizione.

Il discorso dell’intervista si inserisce ad uno ben più ampio e importante, quando gli è stato chiesto: “Non rivendica la scelta di superare il regolamento che escludeva i concorrenti con l’Hiv?”. La risposta:

“Ah certo, sono stato io a volere a tutti i costi Giovanni Ciacci, è una cosa per cui mi sono battuto. Era scandaloso che un sieropositivo per regolamento di Endemol non potesse partecipare ai reality, sull’Isola dei Famosi era la stessa cosa”.

Ed è stato incredibile dover informare il pubblico che la presenza di un sieropositivo nella casa non era pericolosa per gli altri concorrenti”.

Con il senno di poi, il conduttore ha voluto rimarcare ancora una volta quanto sia importante, soprattutto in tv, combattere certi stereotipi e promuovere una cultura del rispetto e dell’inclusione, anche a costo di esporsi e prendere posizione, proprio come fece in quell’occasione.