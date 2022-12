Alfonso Signorini, in occasione del Natale, si è lasciato intervistare dalla stessa rivista che dirige. Nell’ultimo numero di Chi Magazine in edicola, il conduttore del Grande Fratello Vip esordisce parlando della scelta delle opinioniste e lancia una frecciatina ad Adriana Volpe.

Signorini menziona anche Adriana Volpe lanciando una frecciatina:

La Salemi, come la Volpe, è attenta ai social, solo che la Salemi lo fa per ruolo, la Volpe lo faceva per vizio .

Il conduttore del GF Vip ha parlato pure del suo rapporto con Sonia, Orietta e Giulia lontano dalle telecamere:

Mi spiazzano ogni giorno. La Bruganelli è antipopolare, non legge i social e si fa portatrice sana di idee personali e la stessa cosa fa Orietta, che va dal racconto di episodi della sua vita, che non c’entrano niente, ma sono un programma a sé, fino all’implacabilità che mostra con Pamela Prati e Wilma Goich. Adoro la “bastardaggine” di Giulia, è una vera novità televisiva ed è nelle sue corde, perché lei è un po’ così e così sono i social.

Signorini ha espresso il suo punto di vista anche su Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi, i concorrenti più in vista di questa edizione del Grande Fratello Vip:

Parliamo di due concorrenti fortissimi. Di Antonino mi colpisce l’intensità: non è mai banale, mette in discussione ogni cosa, ogni persona e se stesso. Sa passare dal sentimento puro alla risata e alla rabbia con grande verità. La Fiordelisi è nata per fare i reality, per lei esiste solo la parola “dinamica”. Siamo su due pianeti diversi: una è strategica, l’altro è d’impatto.