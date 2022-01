Alfonso Signorini, nel corso delle consuete anticipazioni di questo pomeriggio, si è collegato anche con Federica Calemme facendo una rivelazione niente male che ha lasciato la concorrente del Grande Fratello Vip proprio basita.

Queste le parole che Signorini ha utilizzato per fare una comunicazione ufficiale alla concorrente indecisa se cadere tra le braccia di Gianmaria Antinolfi oppure viversi – a distanza – la nascente passione con tale Leo.

Alfonso ha parlato pure con le altre due nominate:

Sono l’amica di cui Federica parla spesso nella casa del GF Vip e stamattina mi reclamava perché cercava un mio consiglio! Non so come farglielo arrivare e se questo è l’unico modo spero di riuscirci !Un uomo come Gianmaria è ciò che ti auguro! Fuori non c’è niente di meglio ad aspettarti.