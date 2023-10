Cast ‘fiacco’ e poche dinamiche al Grande Fratello? Se ne sono accorti gli stessi gieffini, che avrebbero notato una certa agitazione in Alfonso Signorini. Tuttavia, a loro dire, la colpa non sarebbe da imputare a loro, ma semmai a chi si è occupato della scelta del cast.

Tra le più sveglie della Casa, Beatrice Luzzi è tra coloro che ha notato una certa difficoltà nel padrone di casa Alfonso Signorini rispetto all’assenza di dinamiche, anche nell’ultima puntata del Grande Fratello. L’attrice ne ha parlato con Fiordaliso:

Alfonso era disperato con tutti noi, perché non trova ciccia per i suoi denti. Gli mancava proprio… lo ha anche detto due o tre volte chiaramente. Ha detto: “Sì, però, voi mi dovete pure aiutare perché altrimenti qui non riesco”. Lo ha detto.