“Sul GF Vip violenti e in cattiva fede”: Signorini ed i nervi saldi di fronte alle critiche

Il Grande Fratello Vip è terminato da qualche settimana ma i suoi protagonisti continuano ancora a far discutere con le loro esternazioni pubbliche. Ad intervenire in questi giorni è stato anche il padrone di casa Alfonso Signorini che si è raccontato in una lunga intervista tra le pagine del settimanale TelePiù.

Alfonso Signorini, il commento dopo il GF Vip

L’ultima edizione del GF Vip ha insegnato ad Alfonso Signorini a tenere i nervi ben saldi. Ecco cosa ha dichiarato il padrone di casa del reality:

Il GF è un programma molto esposto e dibattuto. Soprattutto in rete, dove spesso sono violenti, superficiali e in cattiva fede.

Lui ha ammesso di essere tutt’altro che un tipo social. Nonostante questo, le critiche che sono giunte dalla rete non gli sono state del tutto indifferenti, ma ha cercato comunque di apparire sereno durante le dirette.

Se è vero che ci sono stati tanti momenti difficile è altrettanto vero che non sono mancate le emozioni. Il momento più bello? Signorini non ha dubbi: i baci tra Manuel e Lulù durante la finale del GF Vip.

Non sono mancati poi i momenti più divertenti, quelli vissuti grazie a Giucas Casella:

Lui era la mia valvola di sfogo. Quando lo vedevo in confessionale che urlava il mio nome mi rilassavo.

Per il momento però, Signorini si gode la meritata pausa detox dal GF Vip, prima del suo ritorno con la settima edizione.