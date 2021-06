Manuel Locatelli è l’uomo del giorno. Il calciatore della Nazionale dopo lo straordinario gol di ieri sera contro la Svizzera ha mimato con le mani una lettera T. che ha subito incuriosito gli estimatori: la spiegazione è arrivata dal diretto interessato.

Il significato della lettera T di Manuel Locatelli dopo il gol

L’esultanza? La T di Thessa, la mia compagna, e di Teddy, il mio cagnolino che non c’è più.

A tal proposito, il calciatore del Sassuolo aveva postato uno scatto proprio in compagnia del suo amico a 4 zampe lo scorso 14 dicembre del 2020 scrivendo:

Teddy, posso solo dirti Grazie. Grazie perché mi hai insegnato cosa significa amare gli animali. Sei stato un cane fantastico e sono fortunato ad averti incontrato nella mia vita! Sarai sempre nel mio cuore, buon viaggio cucciolo mio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Locatelli (@locamanuel73)

La sua fidanzata Thessa Lacovich, ha commentato l’incredibile partita di Locatelli tramite social: “Senza parole. È successo davvero?” ha scritto su Instagram.

Ieri è stata una serata da sogno per il centrocampista del Sassuolo sul quale la Juventus pare avere messo gli occhi per portarlo in bianconero come suggerito da Massimiliano Allegri.

La richiesta della società emiliana è di almeno 40 milioni – riporta FanPage – da Torino si sono detti pronti a mettere sul piatto un’offerta comprensiva anche di una contropartita tecnica.