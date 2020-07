Showgirl ha perso la testa per Can Yaman: “Piango tutti i giorni per lui!” e chiede aiuto a Cristiano Malgioglio

Chi non ha finora perso la testa per il bel Can Yaman? L’attore turco protagonista della serie di successo in onda nel pomeriggio di Canale 5, Daydreamer, questa volta ha fatto breccia nel cuore di una showgirl italiana che, a quanto pare – e stando alle sue stesse parole – non sarebbe particolarmente fortunata in amore. Adesso però avrebbe persino chiesto l’aiuto di Cristiano Malgioglio affinché possa darle i giusti consigli per conquistare l’attore turco che da qualche tempo ha stregato le telespettatrici (ma non solo) italiane.

Showgirl pazza di Can Yaman chiede aiuto a Cristiano Malgioglio

Can Yaman ha letteralmente folgorato Francesca Cipriani. E’ lei la showgirl che ha perso letteralmente la testa per l’attore di Daydreamer. Libero Quotidiano ha raccolto le sue dichiarazioni:

Mi ha fulminata con uno sguardo. Gli scrivo e non mi risponde. Piango tutti i giorni per lui. In amore sono sfortunata.

La bionda showgirl ha ammesso di aver conosciuto Can Yaman in uno studio televisivo e da allora è stato un vero e proprio colpo di fulmine, anche se a quanto pare non ricambiato. Ormai disperata, la Cipriani ha lanciato un appello disperato all’amico Cristiano Malgioglio:

Malgioglio, aiutami come si conquistano i turchi?

Cristiano potrebbe darle una mano dal momento che, come rammenta Libero, è fidanzato con un misterioso turco.

Nel frattempo Francesca si gode le sue vacanze in Puglia ma il suo pensiero continua ad essere rivolto a Can Yaman, il sex symbol più desiderato del momento. prima di congedarsi ha rivelato ancora:

Mi cercava con lo sguardo Gli ho chiesto di andare a cena. Mi ha detto ok. Poi nulla.

Riuscirà Malgioglio a fornirle i giusti consigli per poterlo conquistare?