La notizia ha scosso il mondo della tv e di Ballando con le Stelle: Angelo Madonia, volto noto del celebre show di Rai 1, è stato ufficialmente allontanato dal programma. Una decisione inaspettata che la produzione ha motivato con una nota ufficiale, accennando a “divergenze professionali” sorte durante la competizione.

La notizia della cacciata di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle è arrivata come un fulmine a ciel sereno nel pomeriggio di oggi 25 novembre. Ecco il comunicato ufficiale della produzione:

La produzione, di concerto con RAI e la direzione artistica, comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso. Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti.