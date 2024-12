“Shaila? Volgarotta! Lorenzo è un narcisista e Helena ha la faccia da stronz*”, parla Marina La Rosa e fa anche uno spoiler

Ospite di una nuova puntata di Casa Chi, Marina La Rosa, storica protagonista del primo Grande Fratello, ha rivelato dettagli inediti sull’ultima edizione de La Talpa. Marina ha spiegato perché la scelta di fare di Lucilla Agosti la “talpa” del programma sia stata una mossa vincente: “La scelta della produzione di fare la talpa Lucilla è stata perfetta. Essendo la più anonima nessuno avrebbe dubitato di lei. Era quella che si metteva meno in discussione, stava un po’ sulle sue”. Spazio poi, per le riflessioni su Lorenzo, Shaila e Helena.

Marina La Rosa senza filtri su Shaila, Lorenzo e Helena del GF

Marina ha anche raccontato un aneddoto che ha coinvolto la Agosti e Veronica Peparini: “Veronica Peparini e Lucilla stavano litigando, Veronica urlando l’ha chiamata ‘gattina’. Lei ha avuto una reazione secondo me esagerata. Ha cominciato a piangere ‘mi stai cucendo addosso un vestito…’. Alla fine ho detto ‘l’unica vera gatta morta sono io’ per sdrammatizzare”.

La questione Kinder e Alessandro Egger

Marina ha affrontato anche la controversa vicenda di Alessandro Egger, vincitore di La Talpa, e le sue affermazioni di essere stato il volto della Kinder: “C’è tutta questa questione su questo Kinder e su Alessandro Egger. Ma non è lui, non si sa, non si capisce. C’è stato un momento stupendo in questa villa dove lui tira fuori questo racconto, però è stato molto vago”.

La vicenda aveva scatenato clamore dopo che la Kinder aveva smentito con un comunicato ufficiale, dichiarando che il bambino raffigurato sulle confezioni era in realtà Matteo Farneti.

Le opinioni di Marina La Rosa sui concorrenti del Grande Fratello

Parlando dell’attuale edizione del Grande Fratello, Marina non ha risparmiato giudizi schietti: “Shaila Gatta? Ha un tono di voce troppo alto, è un po’ aggressiva, un po’ volgarotta mi sembra. Sono famosa per dire quello che penso senza filtri”.

Su altri protagonisti, come Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, Marina ha detto: “Helena Prestes a me piace moltissimo perché ha proprio la faccia da strnza. Lorenzo? Forse un po’ narcisista. È quello più interessante”.

Nuovi ingressi nella Casa

Marina ha commentato anche l’ingresso imminente di Maria Monsé e della figlia, anticipando che presto entrerà una sua amica facendo un croccantissimo spoiler: “Fra un po’ entrerà una mia amica, è una donna fortissima, con un carattere stupendo. Succederanno un sacco di cose”.

Marina La Rosa e il sogno Grande Fratello

Nonostante le sue critiche, Marina non ha nascosto il desiderio di tornare nel reality: “Se mi hanno chiamata quest’anno per il Gf? No…. Però sarebbe un sogno. Sono stata un po’ corteggiata in questi anni, ma stavo lavorando ad altri progetti”.