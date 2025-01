Il Grande Fratello continua a tenere incollati i telespettatori con dinamiche sempre più accese e inaspettate. Questa sera scopriremo chi tra Luca Calvani, Helena Prestes, Shaila Gatta, Ilaria Galassi e Tommaso Franchi dovrà abbandonare definitivamente la Casa. L’esito del televoto, che vede i fan scatenati nel tentativo di eliminare Helena o Shaila, promette colpi di scena.

La domanda “Chi vuoi eliminare?” ha scatenato una vera e propria guerra tra fandom. Dai social emerge una netta divisione, con fan club agguerriti che si stanno mobilitando per salvare o eliminare i propri beniamini. La tensione è palpabile, e l’eliminazione di questa sera potrebbe rivelarsi davvero choc!

La Casa del Grande Fratello non è solo teatro di alleanze e giochi strategici, ma anche di scontri e momenti di leggerezza. Nelle ultime settimane, i malintesi non sono mancati, con atteggiamenti talvolta di dubbio gusto che hanno fatto discutere il pubblico.

Recentemente, Shaila Gatta ha catturato l’attenzione con una dichiarazione durante una conversazione in giardino:

La verità è che se io fossi single, chiunque avrebbe fatto il cretino con me, perché succede anche fuori.

Il commento ha ricevuto una risposta spiazzante da Maxime Mbanda, che ha ribattuto:

Non so se non ti avessi visto con Lorenzo se mi piaceresti o meno…