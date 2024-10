Colpo di scena nella nona puntata del Grande Fratello: Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono volati a Madrid per partecipare al Gran Hermano, versione spagnola del reality show. Un “esperimento” di Mediaset che segue l’ingresso della modella spagnola Maica Benedicto nella casa italiana.

Nel confessionale spagnolo, l’ex velina ha finalmente vuotato il sacco sul rapporto con Javier Martinez: “Io pensavo e mi convincevo, volevo che fosse così. Perché dicevo ‘è un ragazzo che ha tutte le carte in regola per essere un partner perfetto’. Quindi mi sforzavo e mi dicevo ‘è lui la persona giusta, ragiona con la testa'”.

La situazione ha preso una piega inaspettata quando Shaila e Lorenzo si sono ritrovati nella casa spagnola. Secondo le testimonianze dei coinquilini, i due si sarebbero lasciati andare a momenti di intensa intimità, “consumando” il loro rapporto tra effusioni cariche di passione.

L’ex velina ha poi rivelato i retroscena della sua situazione sentimentale: “Ora che torno in Italia ho una situazione terribile perché c’è Helena che è mia amica e Javier che stava con me”. Sulla relazione con Javier ha concluso: “È un ragazzo buono, si sarà affezionato. Poi, voglio dire, in una settimana non ci si innamora”.

Il caso che sta infiammando il Grande Fratello ha finalmente una svolta clamorosa. Dopo settimane di silenzi e mezze verità, Javier Martinez ha deciso di vuotare il sacco sulle notti passate sotto le coperte con Shaila Gatta. L’argentino ha confermato quello che molti sospettavano: “Ci sono sempre stati baci molto carnali fin dall’inizio”. Poi ha parlato anche di Lorenzo Spolverato e di alcune rivelazioni scottanti che le avrebbe fatto l’ex Velina di Striscia la Notizia.

La rivelazione più scottante riguarda il presunto doppio gioco dell’ex velina. Mentre in pubblico Shaila negava ogni coinvolgimento con Martinez, in privato la situazione era ben diversa. “Lei però mi ha sempre chiesto di negare fino alla morte anche se qualcuno l’avesse scoperto”, ha confessato il pallavolista argentino.

Ma le sorprese non finiscono qui. Javier ha lanciato una bomba che potrebbe far tremare gli equilibri della casa: esisterebbero confessioni compromettenti su Lorenzo Spolverato:

Shaila mi diceva che a lei Lorenzo non piace e lo vedeva solo come amico, e qui mi fermo, perché se tiro fuori altro poi finisce che non si presenta e io voglio che si presenta, lei deve stare in ansia! – riporta Biccy.it – Sì mi ha detto delle cose su Lorenzo che è meglio che non ripeta, per questo se mi dicessero a lei le piace Lorenzo direi che è impossibile. Non si è comportata mene, mi dici che non hai trasporto e poi mi baci con la lingua, mi dici che con te sto benissimo e dì Lorenzo mi diceva cose che se escono fuori lei farebbe una brutta figura.