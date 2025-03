Il rapporto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato all’interno della Casa del Grande Fratello ha sempre oscillato tra momenti di intesa e rotture clamorose. Se inizialmente sembrava potesse nascere qualcosa tra i due, le loro strade si sono poi divise radicalmente. Lorenzo ha iniziato una relazione con Shaila Gatta, mentre Helena ha trovato conforto tra le braccia di Javier Martinez.

Tuttavia, invece di sfumare, le tensioni tra Lorenzo e Helena sono aumentate, trasformando i due ex complici in veri e propri avversari all’interno della Casa. Scontri verbali, accuse e frecciatine si sono susseguite giorno dopo giorno, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

Negli ultimi giorni, la situazione ha preso una piega inaspettata: Lorenzo e Shaila si sono lasciati, prendendo strade separate. Questa rottura ha portato il milanese a riavvicinarsi alla brasiliana, scatenando la gelosia di Javier. L’argentino, in un primo momento, si è distanziato da Helena per poi tornare sui suoi passi, ma i dubbi sulla sincerità della modella restano.

E proprio Shaila Gatta ha gettato benzina sul fuoco con una rivelazione che potrebbe cambiare le carte in tavola. Durante una conversazione con Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, ha sganciato una vera e propria bomba:

Ragazze, ci sono tante cose dietro. Ma ora dico tutto. Non dimenticate una cosa: Helena e Lorenzo prima di entrare qui si sono scritti, ma non solo, si sono videochiamati più volte. Videochiamate pure? Sì! E non l’hanno mai ammesso.