Shaila Gatta è convinta di essere una fonte di ispirazione per il pubblico che la segue da casa. L’ex Velina, dopo aver scaricato Javier Martinez in favore di Lorenzo Spolverato, pensa di essere – addirittura – un punto di riferimento fuori dal Grande Fratello.

Chiacchierando con Yulia Bruschi, la ex Velina le ha raccontato di aver fatto questo pensiero decisamente “ottimistico” sul modo in cui la vede il pubblico da casa dopo essere caduta tra le braccia di Lorenzo Spolverato:

Il bello è che penso che magari fuori, ci siano altre persone con te, che in me si sono riviste e vedono una ispirazione o un punto di riferimento. Perché amore, come c’è la negatività c’è la positività.

Mi fa piacere questo ottimismo di Shaila. Tuttavia, giusto per non rimanerci troppo male, la inviterei in qualche modo ad analizzare in maniera più approfondita l’atteggiamento che ha avuto nella Casa con Javier Martinez perché dal suo comportamento c’è veramente poco da cui prendere ispirazione.

‍⬛: “magari fuori ci sono persone che in me si sono riviste o che in me vedono un’ispirazione…”

Lei con Javier non ha mai chiuso. Quella sera ha detto due cose. Non è che ha detto che si è pentita, questo non gliel’ha detto. Lui si aspettava… stava ancora appeso ad un filo Javier. Lui tutto pensava… perché lei diceva che avrebbe frequentato Lorenzo solo come un amico. Per me il coraggio non è questo amore mio.

Il coraggio non è ferire. Io poi per carità, gli auguro il meglio perché li vedo felicissimi e innamorati. Però se ti devo dire una cosa, a me non è piaciuto. Ma non si può parlare di coraggio, l’italiano è un’altra lingua per come la vedo io.