Shaila toglie il microfono e parla male di Helena: gli autori del GF la richiamano – VIDEO

La tensione nella Casa del Grande Fratello continua a salire, e questa volta al centro delle polemiche ci sono Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, protagonisti di comportamenti contro Helena Prestes che hanno sollevato indignazione tra i telespettatori e costretto gli autori del reality a intervenire.

Le accuse di Shaila e Lorenzo contro Helena Prestas

Il ritorno di Helena Prestas nella Casa, grazie al ripescaggio deciso dal pubblico, non è stato ben accolto da Shaila e Lorenzo. La coppia ha manifestato fin da subito una forte antipatia nei confronti della modella brasiliana, ma i toni hanno raggiunto livelli preoccupanti durante un episodio avvenuto nel pomeriggio.

I due, mentre si trovavano in camera, hanno iniziato a bisbigliare, cercando di coprire i microfoni. Nonostante gli sforzi per eludere le regole, una frase di Shaila è stata chiaramente udibile: “Ma tu vedrai… Aspetta che c’è un po’ di alcol in più e quella sbratta davvero!”.

Lorenzo ha replicato: “Già, e io non vedo l’ora!”, seguito dall’affermazione dell’ex Velina: “Pure io!”.

L’intervento degli autori

Poco dopo, Shaila ha controllato le telecamere della stanza e ha staccato il microfono, tentando di sussurrare qualcosa a Lorenzo. Questo comportamento, però, non è passato inosservato alla regia, che è intervenuta prontamente.

Un autore ha richiamato la gieffina con un ordine preciso: “Shaila, metti il microfono e vieni in confessionale subito!”.

Nonostante il richiamo, la ballerina ha continuato a coprire il microfono con le mani, nel tentativo di evitare che la regia captasse ulteriori conversazioni. Questo atteggiamento ha sollevato polemiche tra il pubblico, che ha definito il comportamento di Shaila e Lorenzo come scorretto e poco rispettoso delle regole del gioco.

Antipatie e rivalità: quanto è troppo?

Le liti e le antipatie sono da sempre parte integrante delle dinamiche del Grande Fratello, ma l’episodio ha messo in luce un aspetto più problematico: il desiderio di vedere un concorrente in difficoltà. Non è la prima volta che Lorenzo si lascia andare a frasi contro altri coinquilini; solo due settimane fa, il gieffino aveva commentato in maniera inopportuna durante una prova: “Spaccati il ginocchio!”, rivolgendosi a un altro concorrente.

Sui social, molti telespettatori hanno espresso il proprio sdegno per quanto accaduto, chiedendo provvedimenti seri nei confronti di Shaila e Lorenzo. L’episodio solleva ancora una volta interrogativi sull’etica e sulla gestione delle dinamiche all’interno di un reality show che, per quanto basato su conflitti e rivalità, non dovrebbe mai oltrepassare il limite del rispetto reciproco.