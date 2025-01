Shaila, l’orrenda frase contro Helena: “E sti cazz*!”, ecco cosa ha detto a Calvani – VIDEO

Luca Calvani e Shaila Gatta hanno parlato di Helena Prestes dopo la sua eliminazione dalla Casa del Grande Fratello. Lorenzo Spolverato, ovviamente, è stato al centro della discussione.

Shaila, l’orrenda frase contro Helena: cosa ha detto a Calvani

Secondo Calvani, le parole che Shaila ha rivolto a Helena sono state aggressive: “Tu non sei stata il veicolo di aggressività, non sei stata tu. Ho detto che le tue parole sono state violente e molto cattive”.

qualcuno che glielo dice finalmente!!!!!! pic.twitter.com/Ply0ec0nNp — V (@harsiness) January 15, 2025



Successivamente Shaila ha aggiunto:

Non possiamo sempre giustificarla perché non ha la mamma o il papà, e sti cazz* amore… siamo tutti liberi di essere persone e di metterci in discussione.

Ovviamente sui social si è scatenato un polverone (che comprendo). Personalmente, avendo perso mio padre da circa un anno, comprendo appieno che certi dolori non passano mai.

E non si tratta di giustificazione o altro, figuriamoci se una persona strutturata come Helena potrebbe tirare fuori questa “scusa”, si tratta piuttosto di sensibilità, quella che Shaila Gatta ha dimostrato ancora una volta di non avere.

Shaila parlando di Helena “non possiamo sempre giustificarla perché non ha la mamma o il papà, e sti cazzi” Io non ci credo che abbiamo perso Helena per sta grandissima cessa che nella vita ha sempre avuto tutto, e si permette di parlare così. Non la reggo più #zelena pic.twitter.com/ExivIa5y9r — Noemi (@nnooeemmii00) January 15, 2025

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.