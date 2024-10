Shaila e Lorenzo sotto accusa anche al Gran Hermano: “Hanno un copione, recitano!”

La partecipazione di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al reality spagnolo Gran Hermano non smette di creare polemiche. Mentre i due concorrenti italiani si godono gli ultimi giorni prima di fare ritorno in Italia, il clima all’interno della Casa spagnola è diventato teso, con alcuni compagni di avventura che mettono in dubbio la loro autenticità.

Le dichiarazioni di Javi e Vanessa su Shaila e Lorenzo

Tra i concorrenti del Gran Hermano più critici ci sono Javi e Vanessa, che non esitano a dichiarare che il comportamento dei nostrani Shaila e Lorenzo sarebbe “studiato” e “non spontaneo”. I due gieffini stanno recitando?

Le critiche sono iniziate dopo un’intensa settimana di confessioni e riavvicinamenti. Shaila Gatta ha ammesso di non provare sentimenti forti per Javier Martínez, mettendo in crisi il concorrente argentino. La situazione si è ulteriormente complicata quando l’ex velina ha confessato alle altre concorrenti di poter essere innamorata di Lorenzo Spolverato, un cambiamento di rotta che ha sollevato non pochi sospetti.

Javi è stato uno dei primi a sollevare il dubbio sulla genuinità della coppia: “È chiaro che sia venuto qui con un copione” ha dichiarato durante una conversazione con altri inquilini. Vanessa ha rincarato la dose, affermando: “Sono arrivati con un copione, recitano”.

Queste dichiarazioni hanno polarizzato non solo i concorrenti ma anche il pubblico, diviso tra chi crede nella sincerità di Shaila e Lorenzo e chi, invece, pensa che i due stiano interpretando un ruolo per attirare l’attenzione. Le accuse di Javi e Vanessa hanno gettato ombre sul comportamento dei due italiani, insinuando che il loro presunto interesse possa essere una strategia studiata a tavolino.

Resta da vedere come Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato risponderanno a queste accuse, soprattutto se verranno a conoscenza dei sospetti sollevati dai compagni di gioco anche in Spagna.