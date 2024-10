Shaila e Lorenzo svelano la loro situazione sentimentale: anche Maica si sbilancia al GF “chi mi piace”

La serata di martedì 22 ottobre 2024 ha segnato un’importante svolta per il Gran Hermano: Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, due volti noti della versione italiana del Grande Fratello, sono ufficialmente entrati nella casa più spiata della Spagna. I concorrenti italiani, accolti con entusiasmo dal conduttore Jorge Javier Vázquez, resteranno nella casa iberica per quasi una settimana, pronti a dare il via a nuove dinamiche e intrecci.

Lorenzo e Shaila svelano la loro situazione sentimentale

Subito dopo il loro ingresso, Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia, ha voluto fare chiarezza sul suo stato sentimentale, lasciando tutti di stucco: “Il mio cuore è pazzo, nessuno mi ama, sono sola”. Parole che non passeranno inosservate, specialmente per Javier Martinez, il pallavolista argentino con cui Shaila ha avuto un flirt nella casa italiana. Il pubblico attende con impazienza di scoprire la sua reazione quando verranno mostrati i filmati della trasferta spagnola.

Non da meno, Lorenzo Spolverato, modello milanese, ha ribadito la sua libertà sentimentale: “Sono libero”. Questa dichiarazione ha inevitabilmente sollevato curiosità tra le nuove coinquiline spagnole, e si prevede che Lorenzo possa presto attirare l’attenzione di qualcuna. In particolare, si attende la reazione di Helena, che ha recentemente ammesso di provare sentimenti per lui.

Maica, la nuova star del Grande Fratello italiano, sorprende tutti

Nel frattempo, nella casa italiana del Grande Fratello, la new entry Maica ha già fatto parlare di sé. In confessionale, la modella ha raccontato di un particolare legame con Tommaso: “E’ alto e bello, e con lui ho sentito un’energia che non notavo da tempo” ha dichiarato la Benedicto. La loro sintonia è stata immediata, tanto che Tommaso si è avvicinato a lei anche durante le pulizie in bagno, consolidando ulteriormente il loro feeling.

Oltre ai rapporti personali, Maica ha portato una ventata d’ordine all’interno della casa italiana. Grande amante della pulizia, la nuova gieffina ha subito preso in mano la situazione, iniziando a sanificare tutte le stanze con candeggina per eliminare i microbi. Il suo arrivo ha sicuramente portato un cambiamento significativo nella routine dei concorrenti italiani.

Con la permanenza di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella casa spagnola e le dinamiche in continua evoluzione sia nel Gran Hermano che nel Grande Fratello italiano, il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa accadrà nei prossimi giorni. Gli intrecci amorosi e i colpi di scena non mancheranno!