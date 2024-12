Le tensioni tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta continuano ad animare le dinamiche del Grande Fratello, con la loro relazione ormai appesa a un filo. Dopo la rottura avvenuta mercoledì sera, i due gieffini hanno tentato un confronto nella notte, ma la discussione è degenerata, culminando in una sfuriata del modello di pigiami. Nonostante i tentativi di chiarimento, entrambi hanno deciso di mantenere un rapporto civile, senza riavvicinarsi come coppia.

Durante il confronto, Lorenzo ha espresso il suo malessere, attribuendo le difficoltà del presente a traumi del passato. Le sue parole, però, hanno acceso ulteriormente gli animi: “Tu hai solo la tua verità! Fai il balletto con Alfonso e lui fa lo scemo che ti tocca. Io sto male perché sono stato tradito a livello di fiducia!”.

Le accuse di Lorenzo hanno fatto perdere la pazienza a Shaila, che ha risposto con fermezza:

I toni si sono alzati, ma prima che Lorenzo potesse replicare, la regia ha deciso di cambiare inquadratura, lasciando il pubblico in sospeso.

Dopo la discussione, Lorenzo si è confidato con i suoi compagni di avventura, spiegando i motivi della rottura:

Non è cambiato nulla. Cercheremo di mantenere rapporti civili, ma non la voglio più nella mia vita. Io ho scoperto cose di lei che non mi piacciono, cose che non sono pronto ad affrontare. Lei fa passare me per geloso, ma non ammette la sua gelosia. Non potrà nemmeno essere una mia amica.