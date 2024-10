“Shaila e Lorenzo hanno fatto l’amore”, voci dalla Spagna: cosa è successo la scorsa notte e reazione dei concorrenti

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato avrebbero fatto l’amore nella Casa del Gran Hermano, la scorsa notte? Sono queste le voci che giungono, tramite il social X, dalla Spagna. Ovviamente non abbiamo conferme ufficiali, almeno per il momento, ma l’atteggiamento dei due gieffini divide gli inquilini spagnoli.

Shaila e Lorenzo hanno fatto l’amore al Gran Hermano?

Nelle ultime ore, Shaila e Lorenzo si sarebbero avvicinati sempre di più. I due gieffini nostrani in trasferta in Spagna, si starebbero dedicando molte attenzioni, con dichiarazioni anche abbastanza audaci.

Ragazzi in Spagna stanno twittando che shaila e Lorenzo stanotte hanno e alcuni concorrenti erano straniti del perché lo avessero fatto li e non in Italia .. NON HO PIÙ PAROLE PER DESCRIVERE TUTTO CIÓ #grandefratello — FATOS (@fatos29_) October 23, 2024

En la casa se comenta que Shaila y Lorenzo esta noche han consumado su amor y están así de cariñosos ya entre ellos La puntata se viene caliente en #GrandeFratello #GH23O pic.twitter.com/NKWTurpje5 — Mirando_ (@_Mirando_) October 23, 2024

ogni volta che ti tocco ho l’alzabandiera pic.twitter.com/cJa8QAATiG — ~sunrise (@sunrisearchive) October 23, 2024

Intanto dalla Casa spagnola giungono le immagini della coppia mentre amoreggia sul divano del Gran Hermano, apparendo complice e vogliosa di conoscersi, anche fisicamente. Non mancano, infatti, carezze ed avvicinamenti tra i due, sotto lo sguardo sospetto dei concorrenti del Gran Hermano, che avrebbero espresso non pochi dubbi sulla loro sincerità, accusando i due gieffini di avere un copione.

I senza palle avevano bisogno di espatriare per trovare il coraggio? Potevano tranquillamente continuare ad amoreggiare dal secondo giorno invece hanno preso per il culo due persone che hanno messo in gioco i sentimenti. Mi fate pena #grandefratello pic.twitter.com/dChhA5oKvM — creeesteena‍♀️ (@usernonhoidee) October 23, 2024

Sono tossici? SI

Sono due malesseri? SI

Probabilmente dureranno quanto un gatto in tangenziale come i donnaccisi?SI

Mi importa? NO

Mi piacciono? ASSOLUTAMENTE SI

BELLI,ESUBERANTI,FUOCOSI,SCUGNIZZI e CESSETTI☄️

Ma come si sfiorano???

#shailenzo pic.twitter.com/EN2oG7Dvqn — ✨Floriana✨ (@aanairolf) October 23, 2024

buongiorno così con questi due che si coccolano #shailenzo pic.twitter.com/StlsUoRzNx — elisa ☽ (@itselisaav) October 23, 2024

A dubitare di quanto starebbe succedendo in Spagna, tuttavia, è anche Javier, che in merito ha espresso il suo disappunto qualora dovesse essere aggiornato dei loro atteggiamenti intimi: