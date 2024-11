Shaila e Lorenzo, gli altri gieffini non li sopportano più: concorrenti contro le dinamiche degli Shailenzo

La giornata di ieri al Grande Fratello ha visto esplodere una vera e propria ribellione. I concorrenti hanno finalmente deciso di affrontare una questione che serpeggiava da settimane: la Casa sembra ruotare solo attorno alla coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolveato, ribattezzati ormai “Shailenzo”. Durante l’ultima puntata del programma, le dinamiche della coppia hanno raggiunto il culmine, portando a un confronto particolarmente acceso che ha coinvolto anche Helena Prestes, la quale, esasperata, ha deciso di prendere le distanze.

Shaila e Lorenzo, gli altri gieffini non li sopportano più

Durante lo scontro, le urla di Shaila e Lorenzo hanno dominato l’atmosfera della Casa. Alcuni concorrenti, convinti che la coppia stia recitando per ottenere visibilità, hanno iniziato a definire questo atteggiamento come “clippare”, ovvero comportarsi in modo teatrale per creare clip accattivanti per il programma. Questo comportamento ha portato Luca Calvani e Jessica Morlacchi a riflettere sul fatto che ogni puntata sembri ruotare solo attorno alle loro scenate, relegando gli altri concorrenti a un ruolo di comparse.



Prima di andare a dormire, Luca ha preso in mano la situazione e ha deciso di discutere apertamente con alcuni compagni in camera da letto. L’attore ha cercato di motivare il gruppo a liberarsi dal ruolo di “comparsa” in quello che ormai viene percepito come il GF degli Shailenzo.

Durante il confronto, ha trovato riscontro in Pamela, Giglio e Yulia. Quest’ultima, colpita anche da un commento del conduttore Alfonso Signorini, ha realizzato quanto la sua presenza sembri passare inosservata se non nei momenti in cui si trova sotto le coperte.

sia mai vi svegliaste parlaste litigaste o faceste qualcosa di intrattenente madonna santa pic.twitter.com/iruZXPnHMH — aiko (@aikoingalera) November 14, 2024



I concorrenti, pur continuando a credere nella genuinità del legame tra Shaila e Lorenzo, hanno chiarito di non condividere le modalità teatrali e il rumore mediatico che la coppia sta generando. Questo risveglio collettivo potrebbe segnare una svolta per la Casa del Grande Fratello.

La ribellione sembra essere iniziata e i concorrenti si preparano a rompere il monopolio mediatico degli Shailenzo. Riusciranno a trovare il loro spazio? Oppure saranno ancora inglobati dalle dinamiche della coppia?