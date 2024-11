“Ecco cosa penso di Lorenzo e Shaila”, l’affondo di Iago Garcia sulla coppia del GF – VIDEO

Iago Garcia è stato senza dubbio uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione del Grande Fratello, ma la sua eliminazione ha lasciato il pubblico diviso. Da una parte, c’era chi lo voleva in finale, mentre dall’altra c’era chi lo criticava, soprattutto per la sua relazione conflittuale con Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta.

Iago Garcia, l’affondo: “Ecco cosa penso di Lorenzo e Shaila”

Dopo aver lasciato la Casa, l’attore spagnolo ha deciso di parlare apertamente della sua esperienza durante un’intervista a Casa Chi. A proposito della sua eliminazione, ha dichiarato:

La mia uscita? La verità è che ho sentito molto l’affetto dell’Italia, si è rafforzato. Ho sentito l’affetto e dopo le votazioni dai, le statistiche dicono che la matematica è una trappola no?

Durante l’intervista, Iago non ha risparmiato parole forti nei confronti di Lorenzo Spolverato. Ha definito l’ex compagno di reality come “il mio caro nemico” e ha accusato Lorenzo di essere poco sincero: “Io non mi risulta molto veritiero come persona, la Casa è un contesto che ci mette alla prova per essere onesti e non tutti lo sono”.

Iago ha poi parlato dei motivi che, secondo lui, avrebbero spinto Lorenzo a restare nel gioco: “Lui sta giocando, per uscire e arrivare in finale che è il suo vero desiderio. Il resto è poco importante”.

Un altro tema caldo dell’intervista è stato il rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, noto come “Shailenzo”. Iago ha dichiarato che, a suo parere, la storia d’amore tra i due non fosse genuina:

La vedo una storia teatrale. Anche quando si baciano, loro cercano la camera.

Secondo l’attore spagnolo, la passione tra i due sarebbe più una messa in scena che un vero sentimento:

Se vedi veritiera la storia tra Lorenzo e Shaila sei veramente romantico.

Iago Garcia e Helena Prestes: la verità dietro il “legame”

Non sono mancati riferimenti anche alla relazione che Iago avrebbe potuto avere con Helena Prestes.

L’attore ha descritto Helena come una persona carina, ma con una personalità complessa: “Un po’ come un iceberg, va facendo male lì dove arriva”.

Sebbene abbia parlato con affetto di Helena, ha anche aggiunto: “Se avessi potuto far sciogliere quell’Iceberg? Quell’Iceberg mi ha affondato!”.

Inoltre, ha parlato delle persone con cui intende continuare a frequentare fuori dalla Casa, come Helena, Luca, Enzo e Tommaso, mentre ha escluso altre, come Lorenzo e Shaila: “Non frequenterò Lorenzo e non credo neppure Shaila…”.