All’interno della casa del Grande Fratello, le dinamiche tra i concorrenti si fanno sempre più tese. Protagoniste dell’ultimo acceso scontro sono state Shaila Gatta ed Helena Prestes. Le due inquiline si sono allontanate dopo un confronto diretto, nato dalle dichiarazioni di Mariavittoria Minghetti, che avrebbe accusato Helena di aver pianificato strategie prima dell’ingresso nella casa.

Shaila, infastidita dai comportamenti della modella brasiliana, ha deciso di affrontarla, ma il dialogo ha preso una piega polemica quando Helena ha sollevato critiche verso un gesto compiuto da Shaila durante una diretta, definendolo “volgare”.

Durante il confronto, Shaila ha messo in dubbio la sincerità di Helena, chiedendole se fosse ancora sentimentalmente legata a Lorenzo Spolverato. La modella ha negato, affermando di aver voltato pagina:

Non sono gelosa, cercavo un riavvicinamento perché gli voglio bene. Non abbiamo più rapporto, lui non esiste più per me.