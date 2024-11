Shaila gelosa di Lorenzo e Helena: scoppia il putiferio nella Casa, cosa è successo stanotte – VIDEO

Dopo aver sorpreso Lorenzo ed Helena insieme in piscina, Shaila non ha nascosto il suo malcontento, sfogandosi con le amiche e ammettendo che la situazione l’ha indispettita. Essendo a conoscenza dei sentimenti di Helena per Lorenzo, la ballerina ha espresso la sua gelosia, pur ribadendo di non avere problemi con un loro eventuale rapporto di amicizia all’interno della Casa del Grande Fratello. “Per me non è un problema che loro parlino”, ha detto, “ma un minimo di gelosia ci sta. Io sono gelosa di Lorenzo”.

Shaila gelosa di Lorenzo e Helena: scoppia il putiferio nella notte

Le coinquiline Pamela e Ilaria hanno mostrato comprensione verso Shaila, credendo che Helena possa provare ancora dei sentimenti per Lorenzo. Pur consigliandole di non preoccuparsi troppo, le amiche hanno suggerito di attendere le spiegazioni del ragazzo. “Magari hanno trovato una quadra”, hanno commentato, cercando di tranquillizzarla.

Dopo aver parlato con le amiche, Shaila ha deciso di affrontare Lorenzo direttamente. Delusa dal fatto che lui, invece di riposare, fosse in piscina con Helena, ha manifestato la sua irritazione con un tocco di sarcasmo: “Se avevi questa esigenza, hai fatto bene”. Shaila ha ammesso la sua gelosia, ma ha anche rimproverato Lorenzo per non essere stato sincero. “Mi potevi dire la verità”, ha affermato.

Dal canto suo, Lorenzo ha spiegato che il confronto con Helena serviva per risolvere le incomprensioni e che non era dettato da mancanza di attenzioni da parte di Shaila: “Non sono andato da Helena perché tu non mi hai coccolato”. Tuttavia, il confronto non è andato come sperato, e Shaila, infastidita, ha chiuso la conversazione: “Vai da Helena”, ha detto con sarcasmo, lasciando Lorenzo visibilmente amareggiato.

In seguito, Lorenzo si è confidato con Amanda in piscina, raccontandole dello scontro con Shaila. Pur sostenendo di non aver mancato di rispetto alla ballerina, ha confessato di essere rimasto deluso dalla sua reazione. Amanda ha cercato di comprendere il punto di vista di Shaila e ha invitato Lorenzo a essere più comprensivo: “Mi darebbe fastidio al posto di Shaila”, ha commentato, aggiungendo una domanda curiosa: “Tu di lei sei geloso?”. Lorenzo ha ammesso di esserlo, ricordando quanto successo tra Shaila e Javier e auspicando che la loro relazione si mantenga su un piano di rispetto.

Shaila si sfoga con Yulia e Giglio

Mentre Spolverato si confrontava con Amanda, la ex velina ha cercato supporto da Yulia e Giglio, ammettendo che il comportamento di Lorenzo l’aveva infastidita. Pur riconoscendo i suoi modi a volte bruschi, ha espresso il desiderio che il ragazzo fosse più sincero con lei. “A me ha dato fastidio”, ha dichiarato, mentre i coinquilini concordavano sul fatto che la mancanza di trasparenza di Lorenzo avesse alimentato ulteriori incomprensioni.

La Gatta, pur consapevole dell’affetto sincero tra Lorenzo ed Helena, ha concluso dicendo che un’amicizia come prima non può esistere: “So che loro si vogliono bene ed è un peccato”, ha spiegato, aggiungendo: “Un’amicizia come prima non può esistere”.

In questo intreccio di emozioni, Lorenzo ha forse chiarito i suoi sentimenti per Helena, ma ha al tempo stesso creato nuove tensioni con Shaila. Riusciranno i due a superare queste incomprensioni?

