Shaila Gatta smonta Zeudi Di Palma: “Non vuole amiche, ma alleate!”​

Nelle ultime settimane, la Casa del Grande Fratello è stata teatro di alleanze e scontri che hanno tenuto i telespettatori con il fiato sospeso. Uno degli episodi più eclatanti riguarda il rapporto tra Shaila Gatta e Zeudi Di Palma, un legame che sembrava solido ma che ha rivelato crepe profonde.

Shaila Gatta accusa Zeudi Di Palma di strategia

Durante una conversazione con Chiara Cainelli, Shaila Gatta ha espresso dubbi sulla sincerità dell’avvicinamento di Zeudi dopo il litigio con Helena Prestes. Secondo Shaila, Zeudi sarebbe più interessata al gioco che all’amicizia: “Lei è forte solo quando è spalleggiata e si è arrabbiata con te perché tu non l’hai fatto, lei non vuole un’amica, vuole un’alleata”. Ha poi aggiunto: “Ad oggi, credo che Zeudi sia molto più giocatrice che amica tua, e tu sei uno strumento per lei”. ​

Decisa a chiarire la situazione, Shaila ha affrontato Zeudi, sottolineando come il loro avvicinamento sia coinciso con l’allontanamento di Zeudi da Helena: “Se tu mi dici che ti sei avvicinata a noi perché eravamo amici di Chiara ti dico di no, ti sei avvicinata da quando hai litigato con Helena, altrimenti saresti stata con lei. È una cosa che sto vedendo anche da quando hai litigato con Chiara, ma cos’è un giochino?”. Zeudi, visibilmente dispiaciuta, ha negato qualsiasi strategia: “Io non faccio queste cose”.

Le accuse di Shaila hanno diviso sia i coinquilini che il pubblico. Alcuni sostengono la teoria di Shaila, ritenendo Zeudi una stratega, mentre altri difendono l’ex Miss Italia, considerando le accuse infondate. Questo episodio ha acceso dibattiti sui social, con fan schierati da entrambe le parti.​