Shaila Gatta e i ritocchi estetici: la confessione al Grande Fratello

Il Grande Fratello si conferma ancora una volta un osservatorio perfetto per scandagliare ogni dettaglio dei suoi concorrenti. Stavolta, al centro delle polemiche, c’è Shaila Gatta, ex velina e attuale gieffina, che ha ammesso di essere ricorsa a qualche ritocco estetico prima di varcare la porta rossa. Le sue parole hanno subito infiammato il dibattito tra i telespettatori e gli inquilini della Casa.

La ballerina ha deciso di raccontare apertamente il motivo del cambiamento della sua espressione facciale, spiegando agli altri concorrenti che aveva fatto uso del botox. Durante una conversazione, Shaila ha dichiarato:

Mi dicono che ora ho sempre un’espressione accigliata. Io l’ho spiegato: all’inizio avevo il botox in faccia, ero tirata amore, non si vedeva. Ma la mia espressione naturale è questa. Tanto è vero che fuori, chi non mi conosce mi dice sempre: ‘ma stai arrabbiata?’.