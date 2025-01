Shaila Gatta punge Javier Martinez: “Gessica Notaro? Non è Beyoncé!”

Il Grande Fratello si infiamma con un confronto che ha lasciato il pubblico senza parole. Nella puntata del 23 gennaio 2025, Gessica Notaro, attivista simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, è entrata nella casa per sorprendere il suo amico, il pallavolista argentino Javier Martinez. Tuttavia, la visita si è trasformata in un’occasione di scontro con Shaila Gatta, ex velina e concorrente del reality.

Botta e risposta al GF: Shaila Gatta, Javier Martinez e Gessica Notaro

Notaro, accolta calorosamente da Javier, ha elogiato la sua determinazione, definendolo un leader capace di mantenere la calma anche sotto pressione. Ma la serenità è stata interrotta quando Shaila ha commentato con tono sarcastico: “Ma chi è questa? Come si chiama? Gessica, è stato un piacere. Ciao”.

La reazione di Shaila Gatta: “Non è che è Beyoncé”

Dopo la puntata, Shaila non ha risparmiato critiche a Javier: “Tu e la tua amica mi avete ignorata, presuntuosi! Ma chi se la ricorda? Non è Beyoncé”. Ha poi aggiunto: “La stimo per la sua storia, ma voi avete avuto un atteggiamento sminuente, anche verso il conduttore”.

Javier, visibilmente provato, ha risposto cercando di calmare le acque: “Scusa a nome di entrambi. Potevi però evitare certi commenti in puntata”.

L’affetto di Gessica Notaro per Javier Martinez

Nonostante le tensioni, la visita di Gessica ha avuto un impatto emotivo. L’attivista ha regalato a Javier un peluche, accompagnandolo con parole toccanti: “Hai dimostrato di essere un leader rispettoso ed equilibrato. Sono fiera di te”.

Il pallavolista ha risposto con affetto: “Gessica è come una sorella per me. La sua forza è incredibile, un vero esempio di donna”.

Figuraccia di Shaila che non conosceva Gessica Notaro o forse fingeva di non conoscerla boh comunque ha mostrato la sua maleducazione per l’ennesima volta…#grandefratello #heleners #javi7 #zelena #helevier pic.twitter.com/l3ISULkska — antonioulix (gf/sanremo/eurovision) (@antonioulix) January 23, 2025