Shaila Gatta a pezzi dopo la rottura con Lorenzo: la foto che preoccupa e le parole di Spolverato

È bastata una storia su Instagram, una foto su una bilancia e poche parole cariche di sofferenza per far esplodere il caso mediatico attorno a Shaila Gatta, ex velina e concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello. Dopo settimane di silenzio, seguite alla rottura con Lorenzo Spolverato, Shaila ha finalmente rotto il silenzio, ma lo ha fatto con un post che ha lasciato senza fiato i fan.

Shaila Gatta dopo la rottura con Spolverato

“Non ho perso solo chili. Ho perso pezzi di me. A volte le parole fanno più male di quanto si possa immaginare” ha scritto la showgirl, facendo riferimento al crollo emotivo e fisico vissuto nelle ultime settimane. “Non sapete cosa c’è dietro a un corpo che cambia, a una scelta, a un silenzio, a un sorriso forzato. Vi prego andate piano. Con le parole, con i giudizi”.

Parole che suonano come un grido d’aiuto, dopo essere stata travolta dalle critiche social a seguito della fine del suo rapporto con Spolverato, avvenuta nel pieno della finale del reality show più seguito d’Italia.

Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la Gatta starebbe attraversando un momento molto delicato. Sarebbe visibilmente dimagrita e affranta non solo per la rottura, ma anche per essere venuta a conoscenza di numerosi video circolati online che l’avrebbero fatta apparire sotto una cattiva luce, alimentando ulteriori polemiche e critiche.

Una condizione psicologica instabile, confermata dal tono del messaggio e dal simbolo condiviso da Shaila: un cuore con cerotto, lo stesso già postato subito dopo l’eliminazione dalla Casa, a indicare una ferita ancora aperta, mai guarita.

Mi spiace davvero per Shaila. Non ho mai avuto simpatia per lei come concorrente, ma è un peccato che sia praticamente l’unica a non viversi il post #grandefratello e che stia così. Non lo auguro a nessunə. Innamorarsi sbagliato capita a tutte, spero possa riprenderti presto ❤️‍ pic.twitter.com/Ywv61P5mIL — GraceSomehow (@LaSambruna) April 7, 2025

Lorenzo interviene: “Siate bravi con Shaila”

A sorpresa, è arrivata anche la reazione di Lorenzo Spolverato, che durante una diretta social ha invitato tutti alla calma e al rispetto nei confronti dell’ex compagna: “Siate bravi con Shaila. Trattatela bene”, avrebbe detto con tono pacato ma deciso.

Un gesto che ha diviso il pubblico tra chi ha visto in Lorenzo un uomo sensibile e maturo, e chi ha percepito la frase come tardiva e forse di facciata, utile solo a recuperare consenso dopo le tensioni nate nella Casa.