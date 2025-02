Shaila Gatta mente in diretta? Signorini tirato in ballo, ma i video la smentiscono

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 3 febbraio 2025, Shaila Gatta, ex velina di Striscia La Notizia, è stata protagonista di un acceso confronto con l’attore Iago Garcia. Quest’ultimo l’aveva precedentemente definita “volgare e per nulla sensuale”, suscitando la reazione indignata della Gatta.

Shaila Gatta e Alfonso Signorini: il confronto al Grande Fratello

Dopo il confronto, Shaila ha colto l’occasione per chiedere al conduttore Alfonso Signorini un parere sulle accuse ricevute, domandandogli: “Ma anche per te sono volgare?”. Signorini, senza esitazione, ha risposto: “Sì, per me sì”.

Successivamente, il conduttore ha espresso un certo rammarico per la sua franchezza, affermando: “Mi sento un po’ in colpa. La povera Shaila è venuta a salutarmi e mi fa ‘Ma per te sono volgare?’. Le ho detto sì, spero non ci sia rimasta male”.

La versione di Shaila Gatta: discrepanze nelle dichiarazioni

Tuttavia, una volta rientrata nella Casa, Shaila ha raccontato al fidanzato Lorenzo Spolverato una versione differente dell’accaduto. Secondo quanto riportato dalla Gatta, il dialogo con Signorini sarebbe stato diverso: “Gli ho chiesto se sono volgare, lui mi ha detto no”. Questa discrepanza tra le dichiarazioni di Signorini e il racconto di Shaila ha sollevato interrogativi sulla veridicità delle parole dell’ex velina.

Gattamort4: “Alfonso ma io sono volgare?”

Alfonso: “Si, per me si Dopo la puntata

Gattamort4: “Ho chiesto ad Alfonso se sono volgare e lui ha detto di no” BUGIARDA PATENTATA E F4LSA #grandefratello #heleners #helevier #viperelle #leccisers #teamiago pic.twitter.com/oqOn3QNFZQ — Christina (@Tanqueray__97) February 4, 2025

Il confronto tra Shaila Gatta e Iago Garcia si inserisce in un contesto più ampio di tensioni all’interno della Casa. L’ex velina aveva accusato l’attore di essere maschilista dopo che quest’ultimo le aveva rivolto la frase “Abbassa la testa” durante un litigio.

Alfonso Signorini è intervenuto in difesa di Garcia, affermando: “Lui maschilista? Basta strumentalizzare ogni cosa”. Questa presa di posizione del conduttore ha ulteriormente complicato la situazione, ponendo Shaila in una luce ancora più critica.