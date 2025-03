Shaila Gatta esplode dopo l’elezione di Zeudi a finalista e spiazza Lorenzo: “Vincerà lei”

La trentottesima puntata del Grande Fratello, andata in onda su Canale 5 il 10 marzo 2025, ha riservato un colpo di scena che ha lasciato pubblico e concorrenti senza parole. Zeudi Di Palma, ex Miss Italia 2021, è stata proclamata terza finalista del reality, ottenendo il 49,2% dei voti al televoto. Questa decisione ha scatenato una reazione dirompente da parte di Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia, che si è fermata al 22,83% dei consensi.

Zeudi Di Palma finalista scatena Shaila

Dopo la puntata, Shaila si è confidata con Lorenzo Spolverato, esprimendo il suo disappunto per l’esito del televoto. “Io me lo merito, ma spero che ci arriverò comunque. Sono contenta per lei, è una mia amica, però credo di meritarlo”, ha dichiarato la ballerina, sottolineando le difficoltà affrontate durante il suo percorso nella casa. Ha aggiunto: “Quello che ho sopportato e ho passato io qui dentro non l’ha passato nessuno… ho dovuto avere le spalle molto larghe per tutto quello che mi è successo e che ci hanno detto”.

Durante la conversazione con Lorenzo, Shaila ha espresso la convinzione che Zeudi possa addirittura vincere il Grande Fratello. “Lore preparati, vince Zeudi il programma. Qui te lo dico e te lo firmo”, ha affermato con sicurezza. Lorenzo, sorpreso, ha replicato: “Addirittura? Ma che dici? Lo so che è un programma, ma non sarebbe giusto!”. QUI il video

Shaila ha cercato di analizzare le ragioni della sua mancata elezione a finalista, riflettendo sul suo comportamento all’interno della casa. Ha spiegato che, a differenza di altri concorrenti che si sono mantenuti su posizioni più neutrali, lei si è sempre esposta, assumendo posizioni nette. “Perché non sono grigio, perché io sono il nero. O ti piace o non ti piace. Però io scelgo nella mia vita sempre la strada più difficile”, ha dichiarato, sottolineando come la sua autenticità possa aver influenzato il giudizio del pubblico.

La reazione di Zeudi Di Palma: tra emozione e sorpresa

Zeudi Di Palma, dal canto suo, ha accolto con emozione la notizia della sua elezione a finalista. La modella ed ex Miss Italia ha ringraziato il pubblico per il sostegno ricevuto, esprimendo gratitudine per l’opportunità di vivere questa esperienza fino in fondo. La sua vittoria al televoto rappresenta un riconoscimento del percorso svolto nella casa, caratterizzato da momenti di crescita personale e confronto con gli altri concorrenti.

Con l’elezione di Zeudi a terza finalista, le dinamiche all’interno della casa sono destinate a cambiare. La delusione di Shaila potrebbe influenzare i rapporti tra i concorrenti, creando nuove alleanze o accentuando le tensioni esistenti. La strada verso la finale si fa sempre più intensa, e ogni gesto o parola potrebbe rivelarsi determinante per il destino dei partecipanti.