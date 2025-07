Shaila Gatta esclusa da Tale e Quale Show: svelato il perchè

Arrivano conferme definitive sull’esclusione di Shaila Gatta dal prossimo palinsesto stagionale Rai. La ragazza non farà parte del cast della prossima edizione di Tale e Quale Show, il varietà di successo condotto da Carlo Conti su Rai 1. Ad approfondire questa assenza ufficiale è stato Lorenzo Pugnaloni nella sua newsletter, rivelando anche alcuni retroscena che spiegano perché l’ex velina non è stata selezionata.

Nessun provino sostenuto

Secondo quanto riportato, Shaila non avrebbe nemmeno sostenuto un provino per entrare nello show. Una decisione presa a monte dalla produzione, che ha preferito non coinvolgerla nemmeno nelle fasi iniziali di selezione.

I motivi dietro l’esclusione

Le ragioni principali sarebbero due, secondo quanto riferito da fonti interne:

La troppa esposizione mediatica legata al gossip: negli ultimi mesi, Shaila Gatta è stata al centro di chiacchiere e indiscrezioni che non sarebbero state gradite dai vertici Rai (qui per recuperare gli ultimi scoop). Il programma di Carlo Conti, infatti, punta su volti rassicuranti e su una linea editoriale “pulita”, senza troppi clamori esterni. La questione artistica: sebbene sia una ballerina molto apprezzata e professionale, Tale e Quale Show richiede abilità poliedriche, come il canto e l’imitazione vocale. Ambiti in cui, secondo la produzione, Shaila non sarebbe risultata abbastanza convincente per il format.

Una scelta dettata dalla linea del programma

Insomma, si tratterebbe di una decisione tecnica e strategica, più che personale: la produzione avrebbe voluto evitare qualsiasi tipo di “scivolone” mediatico e mantenere alto il livello artistico del cast, che quest’anno si preannuncia particolarmente competitivo.

Nel frattempo, cresce l’attesa per la nuova edizione di Tale e Quale Show, che tornerà in onda in autunno su Rai 1 con un gruppo di concorrenti già confermato e che promette performance spettacolari.

I concorrenti di “Tale e quale show”

Pamela Petrarolo

Le Donatella

Marina Valdemoro Maino

Antonella Fiordelisi

Carmen Di Pietro

Samuele Cavallo

Gianni Ippolito

Tony Maiello

Beppe Quintale

Insinna&Cirilli