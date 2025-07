Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ritorno di fiamma? Spunta la foto

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ritorno di fiamma? Arriva una segnalazione.

Pochi minuti fa, il noto esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato alcune Instagram Stories che faranno molto parlare chi ha seguito la passata stagione televisiva. In uno degli scatti si intravedono due figure al mare, in atteggiamenti rilassati e complici. Secondo alcune segnalazioni, potrebbero trattarsi proprio di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello.

A seguire, però, lo stesso Pugnaloni ha fatto chiarezza dicendo che non è detto che siano proprio loro. Non c’è alcuna conferma sull’identità delle persone ritratte.

Una puntualizzazione doverosa, ma che non placherà, di certo, la curiosità dei fan, soprattutto perché i due, fino a qualche mese fa, si erano detti addio in modo piuttosto netto. Lei, proprio in queste ore ha parlato degli ultimi gossip che la vedevano protagonista e del suo futuro televisivo (qui per la verità sul flirt con un calciatore famoso).

Shaila e Lorenzo: una storia intensa al Grande Fratello

La loro storia è nata sotto i riflettori del Grande Fratello 2024/2025, dove Shaila Gatta, ex velina ed ex allieva di Amici, ha vissuto un coinvolgente legame con Lorenzo Spolverato, modello milanese.

Durante il programma, i due hanno mostrato una forte intesa, sia emotiva che fisica, conquistando il pubblico con la loro naturalezza e chimica. Tuttavia, una volta usciti dalla Casa, le cose sono cambiate.

Shaila aveva infatti dichiarato di voler chiudere la relazione, spiegando:

“Ho visto atteggiamenti fuori dalla Casa che non mi sono piaciuti. Non posso continuare una storia in cui non mi sento rispettata.”

Lorenzo ha provato a riconquistarla per qualche settimana, ma senza successo. Da lì in poi, ognuno ha preso la sua strada… almeno fino a oggi?

Ritorno di fiamma o semplice coincidenza?

Le immagini pubblicate nelle storie di Pugnaloni non confermano nulla, ma il tempismo farà le antenne a molti. Il fatto che si tratti solo di una somiglianza è assolutamente possibile, ma i fan della coppia avranno già riacceso la speranza di un riavvicinamento.

D’altronde, il passato recente tra i due è stato intenso e le dinamiche nate nella Casa spesso lasciano strascichi, nel bene e nel male.