Shaila Gatta bocciata a Tale e Quale Show: le sue prime parole

Shaila Gatta parla del provino per Tale e Quale Show: “Non è andata, ma..”

Shaila Gatta ha scelto di rispondere apertamente ai fan durante una recente diretta su Instagram, confermando una voce che aveva iniziato a circolare nei mesi estivi: sì, ha davvero sostenuto un provino per Tale e Quale Show, il popolare show di imitazioni di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

L’audizione, a quanto pare, era andata anche piuttosto bene, ma alla fine la scelta è ricaduta su un altro nome: Pamela Petrarolo, reduce dal Grande Fratello. Una decisione che ha lasciato più di qualcuno perplesso, soprattutto considerando la forte community social che Shaila si porta dietro, quella delle affezionatissime “Shailenzo”, che avrebbero potuto garantire un notevole seguito al programma.

La reazione di Shaila

Nonostante la delusione, Shaila ha mostrato grande maturità e lucidità nel raccontare il suo punto di vista:

“Recentemente ho fatto il provino per Tale e Quale Show ed era andato anche bene, ho ricevuto tanti complimenti e avevo studiato tanto. Eppure non è andato”.

L’ex velina, però, non si è lasciata abbattere: “Ma questo non significa che quella mia occasione non ci sarà mai. Probabilmente ci sono cose che sono destinate a momenti presenti, altre a momenti futuri e alcune cose non accadranno mai”.

Parole che mostrano la sua determinazione e la capacità di vedere ogni “no” come un’opportunità di crescita:

“Tutto ciò che non arriva non va vissuto come una sconfitta, ma come una prova per capire se siamo davvero pronti a confrontarci con noi stessi: continuare a studiare e lottare invece di arrenderci. Spesso i ‘no’ mi hanno fatto più bene che male, perché mi hanno mostrato quanto fossi determinata a riconquistarmi il mio posto nel mondo. Quindi, se qualcosa non va, non è perché non siamo capaci, ma semplicemente perché ci sono momenti in cui le strade si incrociano e altri in cui bisogna solo aspettare e avere pazienza. Tutto qui”.

Il sogno di Ballando con le Stelle

Durante la diretta, Shaila ha anche rivelato un altro suo grande desiderio: partecipare a Ballando con le Stelle. Ma non come professionista, bensì in veste di concorrente.

“È uno dei programmi che più adoro in televisione, il problema è che io so ballare quindi non mi prenderanno mai, secondo me non mi vogliono perché sarebbe vincere facile. Oppure no, chi lo sà… però diciamo che per me, essendo ballerina, è molto più difficile andare a Ballando con le Stelle”.

Per ora la sua avventura nel mondo dei talent resta in stand-by, ma la voglia di mettersi in gioco, quella, non manca di certo.