Frasi contro Shaila Gatta al GF, il web chiede provvedimenti per una concorrente – VIDEO

La tensione al Grande Fratello non accenna a placarsi, e i protagonisti sono ancora una volta Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La coppia, sempre più affiatata da quando è rientrata dalla Spagna, vive il proprio amore alla luce del sole, ma non tutti sembrano gradire questa relazione. In particolare, le critiche di Helena Prestes e Maria Vittoria Minghetti hanno sollevato un vero e proprio polverone sul web, al punto che diversi utenti hanno chiesto l’espulsione di Maria Vittoria per alcune esternazioni ritenute eccessive.

Shaila, la frase di Maria Vittoria che ha indignato i fan

Durante una scena in cui Shaila e Lorenzo si scambiavano baci in sauna, Helena ha commentato la situazione dicendo: “Mi disgusta, a me disgusta…”, mentre Maria Vittoria ha aggiunto con ironia: “Prendi l’aceto, disinfetta tutto”. La battuta, giudicata offensiva da molti telespettatori, ha generato una valanga di critiche sui social. Alcuni spettatori hanno persino chiesto che la gieffina venga allontanata dal programma, ritenendo i suoi commenti inaccettabili e non rispettosi nei confronti della coppia.

Le critiche al comportamento di Shaila e Lorenzo

Nonostante le polemiche, Shaila e Lorenzo sembrano intenzionati a godersi il loro rapporto, anche se questo ha generato ulteriori divisioni all’interno della Casa. Jessica Morlacchi ha espresso il suo disagio nel dover condividere lo spazio con persone con cui non ha sintonia, mentre Enzo Paolo Turchi ha tentato di riportare un po’ di armonia annunciando che avrebbe tenuto una lezione al posto di Shaila, scatenando un altro commento pungente di Maria Vittoria: “Basta che non la fa Shaila… Menomale la fai tu, sono contenta”.

Il pubblico chiede l’intervento di Alfonso Signorini

Il clima nella Casa è decisamente teso, e il pubblico attende con ansia la puntata di lunedì, in cui ci si aspetta un intervento di Alfonso Signorini. Molti sperano che il conduttore prenda provvedimenti contro gli inquilini che hanno esagerato con le critiche. Non resta che vedere se le tensioni verranno appianate o se il reality si trasformerà in un campo di battaglia tra concorrenti.