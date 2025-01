Shaila, la frase sui bambini africani scatena la bufera: ecco perché non ha tutti i torti

Dobbiamo dirlo: Shaila Gatta, con le sue esternazioni è spesso al centro di notevoli bufere social. Talvolta, infatti, è stata protagonista di veri e propri scivoloni, detti probabilmente con superficialità. Questa volta però, la sua nuova frase sui bambini africani potrebbe contenere una verità.

Shaila, la frase sui bambini africani: bufera social, ma…

Shaila, Lorenzo ed alcuni coinquilini del Grande Fratello, nelle passate ore hanno vissuto un momento di goliardia durante il quale, in cucina, proprio l’ex Velina si è divertita a lanciare delle caramelle addosso a Spolverato: “Questo è cibo spazzatura!”.

“Il cibo non si lancia, adesso le raccogli tutte”, l’ha esortata Lorenzo, sempre in tono giocoso.

“Ci sono i bambini africani che muoiono di fame, questa qua per loro sai cosa sarebbe?”, ha proseguito Lorenzo, nel tentativo di farla smettere di lanciare caramelle.

A quel punto, però, Shaila ha commentato: “Sarebbero carie, perché non si possono curare ed è male per loro. Non potrebbero mangiarle!”.

La sua frase ha scatenato un putiferio sui social, ma basta scorrere tra i commenti del video per leggere un’altra verità: “E’ la prima cosa che ti dicono nei villaggi quando vai in vacanza…di non dare caramelle o dolci ai bambini proprio perché gli si cariano i denti e poi non si possono curare… magari poteva dirlo meglio ma quello che ha detto è vero”.

ASCOLTATE CHE DICE SHAILA SU I BAMBINI AFRICANI#grandefratello pic.twitter.com/5q48BPxCVM — 69% (@NatasciaE30) January 8, 2025

Incuriosita dal clamore scatenato dalle parole di Shaila, ho voluto approfondire l’argomento e facendo una piccola ricerca nei siti e gruppi social di volontari in Africa, si apprendono le stesse risposte:

Fonte: gruppo Facebook Zanzibar nel cuore

Senza addentrarci nella questione, il consiglio è quello di rivolgersi a volontari esperti ed evitare, in generale, le classiche frasi fatte che potrebbero generare solo inutili fraintendimenti.