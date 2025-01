Shaila demolisce l’Esselunga: il Grande Fratello interviene immediatamente – VIDEO

Nel corso di una conversazione apparentemente innocua al Grande Fratello, Shaila Gatta ha fatto una dichiarazione che ha rapidamente scatenato polemiche sui social. Durante una chiacchierata con Maxime Mbanda, la ex velina ha accennato a Esselunga, una nota catena di supermercati, con una frase interrotta che ha lasciato spazio a numerose interpretazioni.

Gaffe per Shaila al GF: “La spesa all’Esselunga la fanno i fessi!”

Mentre discutevano delle loro abitudini quotidiane, Maxime ha chiesto a Shaila come si sposta in città e dove fa la spesa. Alla domanda specifica sul fare la spesa all’Esselunga, la Gatta ha risposto in modo inaspettato: “Ma no, i fessi vanno a fare la spesa a…”. A questo punto, il Grande Fratello ha immediatamente tolto l’audio, impedendo di sentire il resto della frase.

L’interruzione ha scatenato un’ondata di reazioni sui social. Alcuni utenti hanno accusato Shaila di aver offeso milioni di italiani che fanno la spesa all’Esselunga, mentre altri hanno taggato direttamente i profili social della catena chiedendo provvedimenti.

Tuttavia, non è chiaro cosa Shaila abbia detto esattamente dopo l’intervento del GF.

Possibili interpretazioni

La frase lasciata a metà ha dato adito a molte speculazioni. Mentre alcuni hanno interpretato il commento come un’offesa, altri hanno suggerito che Shaila potrebbe aver detto qualcosa di diverso, come: “I fessi vanno a fare la spesa all’Esselunga in metro”, un’osservazione apparentemente più innocua.

Nonostante le polemiche, non è ancora chiaro se ci saranno conseguenze per Shaila Gatta. Il Grande Fratello potrebbe decidere di affrontare la questione nella prossima puntata, fornendo ulteriori chiarimenti.

maxime: “quindi tu vai a fare la spesa all’esselunga?”

shaila: “noo, i fessi vanno a fare la spesa all’esselunga!” lei, la professionista con la carriera decennale ⚰️#grandefratello pic.twitter.com/ZGFbNcKpQ1 — threshold – il napolitano fugoso (@heythreshold) January 5, 2025

L’ironia del social: alcuni tweet