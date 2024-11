Shaila criticata da Pamela dopo Javier: “Il suo non è coraggio” – VIDEO

Il comportamento di Shaila Gatta è stato giudicato da ogni concorrente della Casa del Grande Fratello. Anche Pamela Petrarolo, sua amica, ha criticato l’ex Velina per la mancanza di coraggio che ha avuto nei confronti di Javier Martinez.

Confidandosi in bagno con Ilaria Galassi, la ex coreografa di Non è la Rai ha criticato Shaila per la mancanza di coraggio che ha avuto con Javier, dopo averlo preso in giro:

Lei con Javier non ha mai chiuso. Quella sera ha detto due cose. Non è che ha detto che si è pentita, questo non gliel’ha detto. Lui si aspettava… stava ancora appeso ad un filo Javier. Lui tutto pensava… perché lei diceva che avrebbe frequentato Lorenzo solo come un amico. Per me il coraggio non è questo amore mio. Il coraggio non è ferire. Io poi per carità, gli auguro il meglio perché li vedo felicissimi e innamorati. Però se ti devo dire una cosa, a me non è piaciuto. Ma non si può parlare di coraggio, l’italiano è un’altra lingua per come la vedo io.

Pamela non è d’accordo su questo concetto del “coraggio” di Shaila e per la prima volta devo darle ragione #grandefratello pic.twitter.com/vAPkycbzT0 — Christina (@Tanqueray__97) November 2, 2024



Il discorso di Pamela non fa una piega.

Shaila, poco prima, confrontandosi con Ilaria, l’ha “buttata in caciara”:

Io sono troppo vera per stare qua dentro. Vivo così da sempre. Sono una ballerina, sono una anima libera, uno spirito danzante. Sono una donna coraggiosa? Grazie, hai centrato! Io ti amo, lo sai che ti amo.

Pamela ha ragione: il comportamento di Shaila con Javier è stato tutt’altro che coraggioso.

Se per Donna coraggiosa, significa aver preso in giro un ragazzo,e poi averne scelto un’altro,io dalla vita non ho capito niente#GrandeFratello #javier7 pic.twitter.com/iGW99yIojg — (@NatasciaE30) November 2, 2024

La scheda di Shaila

Nata ad Aversa (Caserta) e cresciuta a Napoli nel quartiere di Secondigliano, Shaila Gatta, 28 anni, è una ballerina ed ex velina di Striscia la notizia.

Si trasferisce a Roma a 16 anni per studiare danza, un periodo, ammette, duro, in cui ha patito la solitudine. Debutta nel mondo dello spettacolo nel 2015 partecipando alla 14esima edizione di Amici. Da quel momento entra a far parte di diversi corpi di ballo in programmi come Ciao Darwin e Tale e quale show. Nel 2017 viene scelta come velina per il tg satirico Striscia la Notizia, dove rimane fino al 2021 raggiungendo il record di presenze con 928 puntate. Conduce anche 4 edizioni di Paperissima Sprint.

Shaila è orgogliosa di quanto ha realizzato finora, soprattutto grazie ai tanti sacrifici fatti da lei e dalla sua famiglia. Attualmente è single.

Shaila cura molto il suo aspetto ed è una grande appassionata di fitness. Il suo sogno è arrivare a condurre il Festival di Sanremo.

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.